atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta" yeni bölümü ile ekrana geliyor."Kör Nokta", derinlikli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Kör Nokta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi?

KÖR NOKTA KONUSU NE?

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

KÖR NOKTA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse, Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

KÖR NOKTA GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Kör Nokta dizisi senaryosu hakkında açıklama yapılmadı.

KÖR NOKTA KARAKTERLERİ

CİHAN ALPTEKİN

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Kör Nokta' dizisinde canlandırdığı "Cihan Alptekin" karakteri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şaşmaz, dizinin senaryosunun ve karakterler arasındaki derin ilişkilerin kendisini projeye çeken unsurlar olduğunu belirtti.

Senaryonun güçlü yapısına ve olay örgüsüne dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz, projeyi kabul etme süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Her sahneyi okurken sonunda ne olacak merakı ile senaryoyu tek solukta bitirdim. Projenin yönetmeni Yusuf Ömer Sınav ile yaptığımız görüşme ve Cihan karakterine dair vizyonu beni çok etkiledi. Kör Nokta dizisi hayatımızdaki "kör noktaları" gözler önüne serecek. Proje içinde karakterlerin birbirleri ile olan ilişkisi, sadece size bir diziye değil gerçek bir hayat yolculuğu duygusuna sürüklüyor. Neden sonuç ilişkisi ile ve sonra ne olacak merakı ile seyirciyi ekran başına toplayacağına inanıyorum" dedi.

GECE

Dizinin başrol oyuncularından Çağla Boz, rol aldığı Gece karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.

Diziyi tercih etme nedenini, her sahnesini okurken kalbinin ritmini değiştiren bir senaryoya sahip olduğunu söyleyen Boz; "Seyircimizin bizi izlerken her karakterle ayrı ayrı bağ kuracağını düşünüyorum. Birçok duyguyu barındırıyor olması izleyenleri keyifle ekrana kilitleyecek" dedi.

ASUDE

Dizinin en etkileyici karakterlerinden Asude'yi canlandıran İlayda Çevik, karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Asude karakterine hazırlanırken, onu en iyi şekilde anlamaya çalıştığını ifade eden İlayda Çevik; "Asude'nin zaaflarını keşfetmek ve insani yanlarını vurgulamak, onu daha gerçekçi kılmamda büyük bir rol oynadı. Bu ince noktalar, karakteri daha derinlemesine yorumlamama yardımcı oldu," şeklinde konuştu.