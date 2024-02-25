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Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne?

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Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana'nın birlikte kaleme aldığı dizi Kopuk dizisi bitti mi? Merak ediliyor. Peki, Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne?

Kopuk dizisi bitti mi? Araştırılıyor. Fox Tv'nin yeni dizisi Kopuk güçlü oyuncu kadrosuyla ve konusuyla dikkat çekti. Tanıtımıyla ilgi uyandıran dizinin konusu merak konusu oldu. Arama motorlarında gündeme gelen iddialar nedeniyle Kopuk final mi yapıyor, neden? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne?

KOPUK DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya'nın başrollerini üstlendiği Kopuk dizisi, 24 Şubat Cumartesi akşamı sona eriyor. MedYapım'ın güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, 5. ve final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Reytinglerin artış göstermesi umut vermiş olsa da, 4. bölümün izlenme rakamlarıyla birlikte final kararı alınmıştı. Kopuk dizisi, 24 Şubat'ta ekranlara veda edecek.

KOPUK KONUSU NE?

Ferhan, rüşvet ve dolandırıcılıkla elde edilen servetleri çalar, haksız kazançlarından elde ettiği parayla mahallesindeki yoksul gençlere destek olur. Ancak, beklenmedik bir ölüm yaşanır ve bu olay, Ferhan'ın hayatını temelden sarsar. Bu trajik olay, sadece onun ideallerini değil, aynı zamanda aşk hayatını da derinden etkiler. Haksızlıklarla tek başına mücadele edemeyeceğini fark eden Ferhan, Orhan kimliğiyle ortaya çıkar. Ferhan, sevdiği ancak uzak durması gereken Müjde'nin babasıyla mücadele ederken, avukat kimliği altındaki Orhan'ın yolu, mahalleyi ele geçirmeye çalışan İpek adlı ailenin varisi ile kesişir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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