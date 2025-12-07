Haberler

Köpek sesi duyunca ne yapacağını bilemedi! O anlar kameralarda

Köpek sesi duyunca ne yapacağını bilemedi! O anlar kameralarda Haber Videosunu İzle
Köpek sesi duyunca ne yapacağını bilemedi! O anlar kameralarda
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir tilki, köpek sesi duyunca büyük panik yaşadı. Tilkinin panik anları kameraya böyle yansırken; o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bolu'nun doğasıyla ünlü bölgelerinden birinde kaydedilen görüntüler, izleyenleri şaşırttı. Bölgede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyan olayda, bir tilkinin alışılmadık tepkisi dikkat çekti.

KÖPEK SESİ DUYUNCA PANİĞE KAPILDI

Köpek sesi duyan bir tilki, büyük panik yaşadı. Panik halinde evlerin çatısına tırmanan tilkinin o anlar kameralarca anbean kaydedildi.

Görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok

Almanya lideri Merz'den ortak basın toplantısında Netenyahu'ya şok
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti

Asgari ücreti sordular, AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Direkt yüzüne söyledi! Almanya Başbakanı Merz'den basın toplantısında Netenyahu'ya şok

Almanya lideri Merz'den ortak basın toplantısında Netenyahu'ya şok
Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı

Gece buluşmaları pahalıya patladı, kesilen ceza dudak uçuklattı
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Galatasaray'dan Göksenin Köksal ve taşlı saldırı hakkında açıklama

Resmen açıklandı: G.Saray eski kaptanını federasyona şikayet ediyor
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'yi son dakikalarda üzen Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına sürpriz yorum

Galatasaraylı yıldızdan Bertuğ'un paylaşımına çok konuşulacak yorum
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.