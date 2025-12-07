Köpek sesi duyunca ne yapacağını bilemedi! O anlar kameralarda
Bolu'da bir tilki, köpek sesi duyunca büyük panik yaşadı. Tilkinin panik anları kameraya böyle yansırken; o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Bolu'nun doğasıyla ünlü bölgelerinden birinde kaydedilen görüntüler, izleyenleri şaşırttı. Bölgede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyan olayda, bir tilkinin alışılmadık tepkisi dikkat çekti.
KÖPEK SESİ DUYUNCA PANİĞE KAPILDI
Köpek sesi duyan bir tilki, büyük panik yaşadı. Panik halinde evlerin çatısına tırmanan tilkinin o anlar kameralarca anbean kaydedildi.
Görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.