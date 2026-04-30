Haberler

Köpek saldırısında ölen 5 yaşındaki Hamza toprağa verildi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VAN'ın Saray ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden Hamza Özsoy (5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oynayan Hamza Özsoy ile kuzeni Ayaz Özsoy'a (10), mahalledeki başıboş köpekler saldırdı. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. Saldırıda yaralanan 2 kuzen, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hamza Özsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk müdahalesi yapılan Ayaz Özsoy ise ileri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayaz'ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi biten Hamza Özsoy'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Kazımpaşa Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılınan Hamza Özsoy, gözyaşları arasında ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

