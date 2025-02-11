KONYA HAVA DURUMU: 11 Şubat Konya hava durumu nasıl? Konya 5 günlük hava durumu tahmini
Konya'da 11 Şubat Salı günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 11 Şubat'ta Konya'da sıcaklıklar nasıl olacak? Kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Konya için güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Konya'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Şubat Konya hava durumu nasıl? Konya'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…
KONYA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 11 Şubat Salı günü Konya'da soğuk hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklığın -2°C, en yüksek sıcaklığın ise 12°C olması bekleniyor. Bugün içerisinde kar yağışı beklenmediğini ancak yağışların sağanak şeklinde devam edebileceğini belirten Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca soğuk havanın etkili olacağını açıkladı.