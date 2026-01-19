Haberler

Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

Güncelleme:
Konya'da görülen boşanma davasında evlilik birliğinin sınırları ve eşlerin yükümlülükleri tartışma konusu oldu. Eşinin kendisinden gizli doğum kontrol hapı kullandığını öne süren bir erkek boşanma talebiyle mahkemeye başvururken, yargılama sonunda mahkeme kusur dağılımını netleştirdi. Gizli hap kullanımı "hafif kusur" sayılırken, şiddet ve hakaret iddiaları nedeniyle koca ağır kusurlu bulunarak yüksek tutarda tazminat ve nafaka ödemeye mahkum edildi.

  • Konya'da bir mahkeme, eşinden habersiz doğum kontrol hapı kullanan kadını hafif kusurlu buldu.
  • Mahkeme, eşine şiddet uygulayan ve hakaret eden kocayı ağır kusurlu bularak 360 bin TL tazminat, nafaka ve yoksulluk yardımı ödemesine hükmetti.
  • Koca, karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Konya'da bir adam, eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol hapı kullandığını fark edince boşanma davası açtı. Karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu davada mahkeme; gizli hap kullanımını kusur saysa da, eşine şiddet uygulayan ve hakaret eden kocayı "ağır kusurlu" bularak rekor tazminata mahkum etti.

GİZLİ DOĞUM KONTROL HAPI KUSUR SAYILDI

Konya'da görülen boşanma davasında ilginç detaylar gün yüzüne çıktı. Eşinin kendisinden gizlice doğum kontrol hapı kullandığını belirten koca, bu durumu boşanma gerekçesi yaptı. Mahkeme heyeti; eşinden habersiz ilaç kullanan, sosyal ortamlarda eşini yalnız bırakan ve izinsiz şekilde Fransa'ya giden kadını "hafif kusurlu" kabul etti.

ŞİDDET VE HAKARET TAZMİNAT GETİRDİ

Dava sürecinde kadının iddiaları ise kararın seyrini değiştirdi. Kocanın eşine karşı soğuk davrandığı, sürekli hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı yönündeki beyanları değerlendiren mahkeme, kocayı "ağır kusurlu" buldu. Bu kapsamda kocanın; 360 bin TL maddi-manevi tazminatın yanı sıra, nafaka ve yoksulluk yardımı ödemesine hükmedildi.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Mahkemenin kararına itiraz eden koca, eşinin şiddet iddialarının soyut olduğunu ve herhangi bir darp raporu bulunmadığını savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Türkiye genelindeki binlerce benzer davayı etkileyebilecek olan "gizli doğum kontrol hapı kullanımı boşanma sebebi midir?" sorusunun kesin yanıtı, Yargıtay'ın incelemesiyle netleşecek.

500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

adalet adalet adalet adalet adalet adalet adalet adalet adalet adalet adalet adalet eşit adalet

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

