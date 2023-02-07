Konya- Afyonkarahisar yolu açık mı ve yol durumu ve trafik yol haritası araştırılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü açık veya kapalı yol haritasını güncel şekilde paylaştı. Konya- Afyonkarahisar yolu açık mı? Yol durumu ve trafik yol haritası! Konya- Afyonkarahisar yolu açık mı? Yol durumu ve trafik yol haritası!

Kara yollarındaki duruma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı yollar hakkında bilgi verdi. Konya- Afyonkarahisar yolu açık mı merak ediliyor. Yol durumu ve trafik yol haritası! Konya- Afyonkarahisar yolu açık mı ve yol durumu ve trafik yol haritası araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

KONYA- AFYONKARAHİSAR YOLU AÇIK MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat süreyle görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız. Diğer illerde de gerek olduğunda aynı tedbir uygulanacak." dedi. Bununla birlikte diğer yollar ulaşıma açıktır.