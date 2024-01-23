Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, nerede, ne zaman çekildi? Kolpaçino 3. Devre filmi konusu, oyuncuları ve Kolpaçino 3. Devre özeti!

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KOLPAÇİNO 3. DEVRE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Özgür ( Şafak Sezer ), Sabri'nin ( Aydemir Akbaş ) ihanetinden sonra karısı Cemile'den ayrılmıştır. Özgür, oturduğu villayı eskiden olduğu gibi cilere kiraya vermekte ve oradan gelen para ile geçinmektedir. Bir tartışma esnasında 'Başkan' lakaplı mafya babasının (Erkan Petekkaya): adamlarından birinin telefonu Özgür'ün telefonuyla karışır. Özgür, kendi villasının kirasını beklerken zarfta yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu farkeder ve paraların üstüne yatıp kaçış planları yapmaya başlar. Fakat Başkan, bunu Özgür ve arkadaşlarının yanına bırakmamaya kararlıdır.
Yönetmen : Şafak Sezer
Senaryo : Şafak Sezer, Şafak Sezer
Oyuncular : Aydemir Akbaş, Ali Çatalbas, Ferdi Akarnur, Ebubekir Öztürk
Filmin Türü : Komedi
Orijinal Adı: Kolpaçino 3. Devre
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: Türkiye
Vizyon Tarihi: 11.03.2016