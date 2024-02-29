Bağırsakların iç yüzeyini incelemek için kullanılan tıbbi bir işlem olan kolonoskopi merak ediliyor. Ucunda bir kamera bulunan ve bağırsakları görüntüleyen kolonoskopi işlemi sık sık araştırılıyor. Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır?

KOLONOSKOPİ NEDİR?

Kolonoskopi, bağırsakların iç yüzeyini incelemek için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Bu prosedürde, esnek bir tüp olan kolonoskop bağırsaklara sokulur. Kolonoskopun ucunda bir kamera bulunur ve bu kamera bağırsak duvarlarının detaylı bir görüntüsünü sağlar. Doktor, kolonoskopu bağırsaklara ilerletirken görüntüleri bir ekranda izleyerek muayene eder.

Kolonoskopi genellikle bağırsaklardaki polipleri (küçük tümör benzeri oluşumlar), inflamatuvar bağırsak hastalıklarını, kanama, kabızlık, ishal gibi sorunları teşhis etmek veya değerlendirmek için yapılır. Ayrıca, kolonoskopi sırasında biyopsi alınabilir veya polipler alınabilir (polipektomi) ve bu örnekler daha sonra laboratuvar incelemesi için gönderilebilir. Kolonoskopi, bağırsak kanseri taraması ve erken teşhisi için de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.