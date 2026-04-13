Haberler

Kökrek’ten YKS öğrencilerine moral ve destek ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, YKS’ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerini ziyaret ederek motivasyonlarını artıracak önerilerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek hem moral verdi hem de eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İl merkezindeki liseleri ziyaret eden Kökrek, öğrencilerin akademik durumlarını yerinde inceleyerek sınav sürecinin daha verimli geçmesi adına önemli mesajlar verdi.

OKULLARDA YERİNDE İNCELEME VE ÖĞRENCİLERLE BİREBİR İLETİŞİM

Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ile birlikte Naci Gökçe Anadolu Lisesi ve Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret sırasında okul idarecileri ve öğretmenlerden sınav sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kökrek, öğrencilerin akademik durumlarını da yerinde değerlendirdi.

Öğrencilere hedef belirleme, planlı çalışma ve zaman yönetimi konularında önerilerde bulunan Kökrek, kitap okuma alışkanlığının sürdürülmesinin başarıya katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca kazanım değerlendirme sınavlarına düzenli katılımın önemine değinerek öğrencilerin bol soru çözmesi gerektiğini ifade etti.

YKS SÜRECİNE YÖNELİK YOĞUN DESTEK PROGRAMI

İl genelinde YKS’ye hazırlanan öğrenciler için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Kökrek, tüm liselerde 12. sınıf öğrencilerine yönelik planlı bir destek programı uygulandığını söyledi. Okullarda oluşturulan çalışma ortamlarında öğrencilerin rehber öğretmenler eşliğinde disiplinli şekilde hazırlandığını ifade etti.

Ayrıca okullarda kurulan çözüm masalarının aktif şekilde kullanıldığını belirten Kökrek, öğrencilerin çözemediği sorulara anında destek alabildiğini dile getirdi. Sınav sürecinde moral ve motivasyonun önemine dikkat çeken Kökrek, “Her öğrencimizin potansiyeline inanıyoruz. Gerekli tüm imkanları sunmaya devam ediyoruz” diyerek öğrencilere olan güvenini vurguladı.

Haber: Servet Aslan

Dilşad Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

