Köfteci Yusuf sahibi kim? Yusuf Akkaş kimdir?

Son günlerde gündeme gelen Köfteci Yusuf olayı vatandaşlar tarafından araştırılırken, Köfteci Yusuf'un sahibinin kim olduğu merak ediliyor. 1996 yılında İznik'te küçük bir dükkân olarak başlayan Köfteci Yusuf, bugün Türkiye genelinde yüzlerce şubeye sahiptir. Birçok kişi sahibinin kim olduğunu ve detayları araştırıyor. Peki, Köfteci Yusuf sahibi kim? Detaylar haberimizde...

KÖFTECİ YUSUF SAHİBİ KİM?

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Bursa'nın Kızılhisar köyünde doğmuştur. Köfteci Yusuf'un sahibi olan Yusuf Akkaş %100 pay oranıyla Köfteci Yusuf'un sahibi konumundadır.