Üye Girişi
Haberler

Köfn grubu dağıldı mı? Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başarılı müzik grubu Köfn dağıldı mı sorusu gündeme gelirken alman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu merak ediliyor. Dillerden düşmeyen "Bir Tek Ben Anlarım" şarkısıyla müzik listelerinden uzun bir süre inmeyen Köfn grubu dağılıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Köfn grubu dağıldı mı?

Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu? Başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Salman Tin ve Bilge Kağan Etil son hamlesiyle kafa karıştırdı. Köfn grubu dağıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

KÖFN GRUBU DAĞILDI MI?

Yakın dostluklarıyla bilinen grup hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ile Bile Kağan Etil Instagram hesabında birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin bu hamlesinden dolayı grubun dağıldığına dair iddialar konuşulmaya başlandı.

Köfn grubu dağıldı mı? Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu?

Köfn grubu dağıldı mı? Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu?

"HAYAT İŞTE"

Bu iddiaların ardından Salman Tin X hesabında yaptığı "Hayat işte" paylaşımıyla kafalarda soru işareti bıraktı. Kariyerinde hızla zirveye çıkan ikili, 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödüllerinin de sahibi oldu.

Köfn grubu dağıldı mı? Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu?

Köfn grubu dağıldı mı? Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu?

Köfn grubu dağıldı mı? Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Bilge Kağan Etil Salman Tin KÖFN Müzik Gündem Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı

Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı

 Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

Bakmadan Geçme

Baştan sona Sinan Ateş davası! Sinan Ateş davasında isim geçen isimler kim? Sinan Ateş suikasta mı uğradı? Köfn grubu dağıldı mı? Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu? İSPANYA- ALMANYA MAÇI CANLI İZLE | İspanya- Almanya maçı HD, şifresiz, kesintisiz izle İspanya- Almanya maçı ne zaman? İspanya- Almanya maçı saat kaçta, nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Temmuz maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Wattpat çöktü mü, sorun mu var? 5 Temmuz 2024 Wattpad neden açılmıyor?Wattpat hikayelerim neden görünmüyor? Alperen Berber kimdir? Alperen Berber kaç yaşında, hangi sporu yapıyor? Galatasaray yetki kongresi ne zaman (FLORYA)? GS Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ne zaman? 5 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman? 5 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız

Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title