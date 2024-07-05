Köfn grubu dağıldı mı? Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu?

Salman Tin ile Bilge Kağan Etil ayrılıyor mu? Başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Salman Tin ve Bilge Kağan Etil son hamlesiyle kafa karıştırdı. Köfn grubu dağıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

KÖFN GRUBU DAĞILDI MI?

Yakın dostluklarıyla bilinen grup hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ile Bile Kağan Etil Instagram hesabında birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin bu hamlesinden dolayı grubun dağıldığına dair iddialar konuşulmaya başlandı.

"HAYAT İŞTE"

Bu iddiaların ardından Salman Tin X hesabında yaptığı "Hayat işte" paylaşımıyla kafalarda soru işareti bıraktı. Kariyerinde hızla zirveye çıkan ikili, 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödüllerinin de sahibi oldu.