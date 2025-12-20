Haberler

Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Güncelleme:
Kocasının market alışverişlerinden sürekli oyuncak aldığını söyleyen bir kadının paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Görüntülere gelen yorumların büyük bölümünde kullanıcılar kadını eleştirerek adama destek verdi.

  • Bir kadın, kocasının market alışverişlerinden sürekli oyuncaklarla döndüğünü belirtti.
  • Sosyal medya kullanıcıları, videoyu izleyerek kadını eleştirip adama destek verdi.
  • Yorumlarda, kocanın hobilerine karışılmaması ve bunun sorun olmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu. Videoda bir kadın, kocasının market alışverişlerinden sürekli oyuncaklarla döndüğünü belirterek duruma tepki gösterdi. Evde market poşetlerini tek tek açan kadın, çıkan oyuncakları göstererek yaşadığı duruma isyan etti.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları kadını eleştirerek adama destek verdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Bir sorun görmedim, seni dövmüyor, kumar oynamıyor. Sadece adamın hobileri var, bırak o da olsun
  • Zengin yapsa koleksiyoner oluyor
  • İçkisi yoksa kumarı yoksa karışma adama
  • Ne güzel adamın hobisi var; adamı hayattan soğutma.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmira:

Adam kazanıyor alıyor sana nee. Eşim mutlu oluyor diye sevinmiyor da, dırdırdır.

Haber YorumlarıMetin Taşkın:

allah yardimcisi olsun. ahlaki bozuk kadini rabbim düşmanin başina vermesin.

Haber Yorumlarımussag:

Abla otur biraz adamla oyna yahu

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

varmı bu dünyada takıntısı olmayan?

