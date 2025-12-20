Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Kocasının market alışverişlerinden sürekli oyuncak aldığını söyleyen bir kadının paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Görüntülere gelen yorumların büyük bölümünde kullanıcılar kadını eleştirerek adama destek verdi.
- Bir kadın, kocasının market alışverişlerinden sürekli oyuncaklarla döndüğünü belirtti.
- Sosyal medya kullanıcıları, videoyu izleyerek kadını eleştirip adama destek verdi.
- Yorumlarda, kocanın hobilerine karışılmaması ve bunun sorun olmadığı ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu. Videoda bir kadın, kocasının market alışverişlerinden sürekli oyuncaklarla döndüğünü belirterek duruma tepki gösterdi. Evde market poşetlerini tek tek açan kadın, çıkan oyuncakları göstererek yaşadığı duruma isyan etti.
DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları kadını eleştirerek adama destek verdi.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Bir sorun görmedim, seni dövmüyor, kumar oynamıyor. Sadece adamın hobileri var, bırak o da olsun
- Zengin yapsa koleksiyoner oluyor
- İçkisi yoksa kumarı yoksa karışma adama
- Ne güzel adamın hobisi var; adamı hayattan soğutma.