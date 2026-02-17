Haberler

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eşini aldattığını anlatan bir kadının, boşanma halinde eşinin sattığı araba ve ev üzerindeki haklarını sorması sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. Gönderinin altına "Arsız insandan korkarım", "Kanım dondu" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • Bir kadın, eşinin telefonunda başka erkeklerle yazışmalarını gördüğünü sosyal medyada paylaştı.
  • Kadın, eşinin arabasını sattığını öğrendikten sonra boşanma davası açarsa arabayı ve evi alıp alamayacağını sordu.
  • Sosyal medya kullanıcıları, kadının paylaşımına 'Arsız insandan korkarım' ve 'Kanım dondu' gibi ifadelerle tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi, kısa sürede tartışma yarattı. Eşini aldattığını belirten bir kadın, yaşadığı süreci ve sonrasında aklına takılan soruyu takipçileriyle paylaştı.

BAŞKA ERKEKLERLE YAZIŞMALARINI GÖRDÜ

Kadın, eşinin haberi olmadan telefonunu karıştırdığını ve erkeklerle yaptığı yazışmaları gördüğünü ifade etti. Bu olayın ardından eşinin kendisiyle neredeyse hiç konuşmadığını, ne olduğunu sorduğunda ise yanıt alamadığını dile getirdi.

"BOŞANMA DAVASI AÇSAM..."

Paylaşımında, eşinin kısa süre önce arabasını sattığını öğrendiğini belirten kadın, "Boşanma davası açsam sattığı arabayı ve oturduğumuz evi ondan alabilir miyim?" sorusunu yöneltti.

"ARSIZ İNSANDAN KORKARIM"

Söz konusu paylaşımın altına çok sayıda tepki yorumu yapıldı. Kullanıcılar, "Arsız insandan korkarım", "Kanım dondu" ve "Sana bir iğne bile vermemesi lazım" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.

İşte gündem olan o mesaj;

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Sanal oyundaki görevi yerine getiren Eymen'in acı sonu
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında

Yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında! Suçlamalar vahim
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak

Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Hukuken onu aldatma hakkını nerden buluyorsun pişkin.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamOsmanli:

DOYMUYORLAR

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

ne hale geldik Allah sonumuzu hayıra çevirsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler

Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler