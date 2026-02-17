Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Eşini aldattığını anlatan bir kadının, boşanma halinde eşinin sattığı araba ve ev üzerindeki haklarını sorması sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. Gönderinin altına "Arsız insandan korkarım", "Kanım dondu" şeklinde yorumlar yapıldı.
- Bir kadın, eşinin telefonunda başka erkeklerle yazışmalarını gördüğünü sosyal medyada paylaştı.
- Kadın, eşinin arabasını sattığını öğrendikten sonra boşanma davası açarsa arabayı ve evi alıp alamayacağını sordu.
- Sosyal medya kullanıcıları, kadının paylaşımına 'Arsız insandan korkarım' ve 'Kanım dondu' gibi ifadelerle tepki gösterdi.
Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi, kısa sürede tartışma yarattı. Eşini aldattığını belirten bir kadın, yaşadığı süreci ve sonrasında aklına takılan soruyu takipçileriyle paylaştı.
BAŞKA ERKEKLERLE YAZIŞMALARINI GÖRDÜ
Kadın, eşinin haberi olmadan telefonunu karıştırdığını ve erkeklerle yaptığı yazışmaları gördüğünü ifade etti. Bu olayın ardından eşinin kendisiyle neredeyse hiç konuşmadığını, ne olduğunu sorduğunda ise yanıt alamadığını dile getirdi.
"BOŞANMA DAVASI AÇSAM..."
Paylaşımında, eşinin kısa süre önce arabasını sattığını öğrendiğini belirten kadın, "Boşanma davası açsam sattığı arabayı ve oturduğumuz evi ondan alabilir miyim?" sorusunu yöneltti.
"ARSIZ İNSANDAN KORKARIM"
Söz konusu paylaşımın altına çok sayıda tepki yorumu yapıldı. Kullanıcılar, "Arsız insandan korkarım", "Kanım dondu" ve "Sana bir iğne bile vermemesi lazım" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.