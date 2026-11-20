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Kocaelispor Fenerbahçe maçı, yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maç Digiturk'te 77. kanal ve TOD üzerinden izlenebilecek. Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi ve muhtemel 11'ler belli oldu mu soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kocaelispor Fenerbahçe maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı, yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Kocaelispor Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı, Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Kocaelispor Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri karşılaşma öncesinde netleşiyor.

KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11

Kaleci : Ederson

Defans : Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan

Orta saha: N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci

Forvet : Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku







KOCAELİSPOR FENERBAHÇE KARŞISINDA

Kocaelispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Milli aranın ardından oynanacak karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.