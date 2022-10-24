Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Petrol firmasında çıkan yangının ardından patlamanın nerede olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Kocaeli yangın nerede oldu? Kocaeli petrol firmasında neden yangın çıktı? Kocaeli yangında ölü ya da yaralı var mı? İşte detaylar...

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alevler 20 metreye kadar yükseldi. Yükselen alevler sonrasında yangının neden ortaya çıktığı araştırılmaya başlandı. Kocaeli'de hangi petrol firmasında nerede yangın başladığı merak konusu oldu. Peki, Kocaeli yangın nerede oldu? Kocaeli petrol firmasında neden yangın çıktı? Kocaeli yangında ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

KOCAELİ YANGIN NEREDE OLDU?

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alevler 20 metreye kadar yükseldi. Alanda patlamalar yaşanırken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

KOCAELİ YANGIN ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Elde edilen ilk bilgilere göre içeride insan olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmezken, alevlerin yan taraftaki işletme ve binalara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin büyük bir mücadele verdiği belirtildi.