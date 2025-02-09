Kocaeli okullar tatil mi SON DAKİKA? 10 Pazartesi Kocaeli okul yok mu (Kocaeli Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Peki, Kayseri okullar tatil mi SON DAKİKA?

Kocaeli HAVA DURUMU



10 PAZARTESİ Kocaeli OKULLAR TATİL Mİ?

10 Pazartesi günü için Kayseri Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Batı Karadeniz'in batısında) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün (Cumartesi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazar günü) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Denizlerimizde (Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (08.02.2025 Cumartesi) öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde geneli kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (09.02.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'nin kuzeyinde halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi (10.02.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.