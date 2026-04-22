Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yıllık Z raporu: 55 milyar yatırım, 0 lira borçlanma

Yerel seçimlerin 2. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği toplantıda imza attığı hizmet ve eserleri kamuoyuyla paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu bir şiir değil. Bu Z raporu, size hesap vermenin raporu. Toplamda 55.4 milyar liralık yatırım var. Ve sıfır lira borçlanarak. Ve 6 milyar eski borcu 1.6 milyara düşürerek” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yerel seçimlerin 2. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği toplantıda imza attığı hizmet ve eserleri; “2 yılın hesabını asillere, asıllara veriyorum” diyerek kamuoyuyla paylaştı.

“Sadece Hizmet Ettik” başlığı altında düzenlenen toplantıya şehir kamuoyu büyük ilgi gösterdi. Kocaeli halkı, toplantı salonundan, salon dışına kurulan ekranlardan ve canlı yayından toplantıyı pür dikkat takip etti.

2 SAATTE TEK TEK ANLATTI

Başkan Büyükakın: Toplu Taşıma, Ulaşım Altyapısı, Kentsel Dönüşüm, Ortak Yaşam Alanları, Hizmet Kapasitesi, Doğal Kaynaklar, Kültür-Sanat, Turizm, Gençlik ve Eğitim, Spor ve Kent Refahı başlıkları altında imza attığı yüzlerce eseri, 2 saat boyunca tek tek anlattı. Elde ettikleri başarının, sadece hizmet etmeye odaklanmak, emanet bilinciyle çalışmaktan kaynaklandığını ifade etti.

ŞİİR DEĞİL Z RAPORU

Büyükakın; kentte genel memnuniyet oluşturan hizmet ve eserleri üretirken yerli yerinde iş yaptıklarını ve yerli yerinde iş yaptıklarının en önemli göstergesinin bütçe performansı olduğunu söyledi. Büyükakın 2 yıllık sunumunu şu cümlelerle bitirdi: “Bu bir şiir değil. Bu Z raporu, size hesap vermenin raporu. Toplamda 55.4 milyar liralık yatırım var. Ve sıfır lira borçlanarak. Ve 6 milyar eski borcu 1.6 milyara düşürerek. Yani borçlanmadık, borç ödedik, üzerine de iş yapmaya devam ettik. Bunu yaparken gevezelik etmedik, polemik yapmadık.”

