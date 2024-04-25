Kocaeli Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Kocaeli Belediyesi hangi parti? Kocaeli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Kocaeli yerel seçim sonuçları!

KOCAELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Tahir Büyükakın, AK Parti'den %45.83 oy oranıyla 514.672 oy alarak seçimi kazandı. En yakın rakibi CHP'den Atasoy Bilgin %28.96 oy oranıyla ve 325.280 oy alarak ikinci sırayı elde etti. Aradaki oy farkı 17.87 puan olarak kaydedildi. Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Aydal %7.59 oy oranıyla ve 85.337 oy alarak üçüncü sırayı aldı. İYİ Parti'den Gençay Yıldıztekin %5.01 oy oranıyla ve 56.278 oy alarak dördüncü oldu. Zafer Partisi'nden Nermin Tol %3.44 oy oranıyla ve 38.736 oy alarak beşinci sıraya yerleşti. DEM Parti'den Hasan Özgüneş ise %3.26 oy oranıyla ve 36.613 oy alarak altıncı sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre Tahir Büyükakın, AK Parti'den Kocaeli Belediye başkanı olmuştur.