Şarkıları ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Belçika'dan dönerken uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bağırsak çatlaması yaşayan oyuncu, ölüm tehlikesi olan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi.Kobra Murat hastalığı ne, ne ameliyatı olacak?

KOBRA MURAT HASTALIĞI NE?

Şarkıları ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Belçika'dan dönerken uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bağırsak çatlaması yaşayan oyuncu, ölüm tehlikesi olan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi.

Instagram hesabından hasta yatağından çektiği bir videoyu yayınlayarak sevenlerinden dua ve helallik isteyen Kobra Murat, "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış. Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir. Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum" dedi.