Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Giresun Piraziz'de görev yapan polis memuru Emrah Sevim, tabancasıyla hayatına son vermeden önce "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun Sedat Peker" mesajını paylaşmıştı.

POLİSİN EŞİ VİDEO PAYLAŞTI

Polisin eşi, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Sedat Peker'in kendilerine ev satın alıp, tüm borçlarını kapattığını açıkladı. Sedat Peker'in kendilerine sıfır ev aldığını ifade eden polis memurunun eşi "İçini dayayıp döşedi. Yüklü miktarda da para bıraktı. Eşimin bankada bir borcu vardı. Onu ödedik. Kızıma okul için de yardımcı olacak. Rabbim dileklerini kabul eylesin. Bir razı olduk, Allah da ondan razı olsun" dedi.