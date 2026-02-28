Haberler

Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

İntihar eden polis memuru Emrah Sevim'in eşi, yayımladığı videoda Sedat Peker'in kendilerine ev aldığını, borçlarını kapattığını ve kızlarının eğitimine destek olacağını açıkladı.

  • Polis memuru Emrah Sevim, hayatına son vermeden önce kızının Sedat Peker tarafından desteklenmesini istediğini belirten bir mesaj paylaştı.
  • Polis memurunun eşi, Sedat Peker'in aileye sıfır bir ev alıp içini döşediğini ve yüklü miktarda para bıraktığını açıkladı.
  • Sedat Peker, polis memurunun banka borcunu ödedi ve kızının okul masraflarına yardımcı olacağını taahhüt etti.

Giresun Piraziz'de görev yapan polis memuru Emrah Sevim, tabancasıyla hayatına son vermeden önce "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun Sedat Peker" mesajını paylaşmıştı.

POLİSİN EŞİ VİDEO PAYLAŞTI

Polisin eşi, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Sedat Peker'in kendilerine ev satın alıp, tüm borçlarını kapattığını açıkladı. Sedat Peker'in kendilerine sıfır ev aldığını ifade eden polis memurunun eşi "İçini dayayıp döşedi. Yüklü miktarda da para bıraktı. Eşimin bankada bir borcu vardı. Onu ödedik. Kızıma okul için de yardımcı olacak. Rabbim dileklerini kabul eylesin. Bir razı olduk, Allah da ondan razı olsun" dedi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğuş:

Polis,suclumu degilmi bilinmez ama mahkeme ce aranan kaçak olan birinden yardım istiyor.

