Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Hamdi Alkan, Ulvi karakterini oynayacak. Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti Ulvi kim? Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir...

KIZILCIK ŞERBETİ ULVİ KİMDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, diziye konuk oyuncu olarak katılacak. İlhami'nin babası "Ulvi" karakterine hayat verecek olan Alkan, oğlunun yardım talebiyle hikayeye dahil olacak. Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın ise İlhami'ye aşık olduğu aşk üçgeninde, Ulvi'nin gelişi dengeleri daha da sarsacak.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

1967 yılında Antakya'da Döver köyünde doğdu. Arap kökenli bir ailenin çocuğudur. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası Ali Alkan adliye mübaşiri, annesi Helva Alkan, ev hanımıdır.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya'da okudu. Öğrencilik yıllarında kitap sevgisi başladı. Yüzme ve basketbol ile ilgilendi. İlkokul çağlarından beri oyuncu olmak istedi ve müsamerelerde yer aldı. Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde 12 senede tamamladı. Üniversite öğrenciliği döneminde Beyazıt Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'nda kitap satarak geçimini sağladı. Israrla konservatuvara girerek oyunculuk eğitim almak istedi ama giremedi. 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşanmış; 2006 yılında tekrar evlenmiş ve Mart 2012 yılında tekrar boşanmıştır. Alkan, öğrenimini tamamladıktan sonra TRT'de 3 Aşağı 5 Yukarı programının sunucusu olarak işe başladı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş'le çalıştı Öz Ofsayt adlı bir spor skeç programı yaptı. Ardından Reyting Reyting ve Reyting Hamdi programlarının yönetmen, yapımcı ve oyuncusu oldu. Reyting Hamdi programı ile tanındı. On yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı, Gazman tiplemesi çok popüler oldu. Süperman benzeri bir süper kahraman tiplemesi olan Gazman, gaz çıkararak uçma yeteneğine sahipti. Sadece çocukların rol aldığı Yumurcak TV adlı televizyon dizisini yönetti. Tiyatro topluluklarında yönetmenlik yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yaptı.

2001 yılında "Şellale" adlı filmde konuk oyuncu oldu. 2004 yılında, Show TV'de yayımlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışması projesini yaptı. Bu proje ile Beren Saat ve Engin Akyürek Türkiye'de tanındı. 2007 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan ve 193 bölüm süren Arka Sıradakiler dizisini yönetti. Başrollerinde Vural Çelik, Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve mahkûmların oynadığı Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) sinema filmini;Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacı'nın oynadığı Dersimiz Atatürk (2009) adlı sinema filmini; çekimleri Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'da yapılan Selam: Bahara Yolculuk (2015) filmini yönetti.

24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma'da evlendi. 2014 - 2017 arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı aşk ve drama dizisini yönetti. 145 kiloya çıkan ve 2016'da kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan sanatçı, tüp mide ameliyatı ile kilo verip sağlığına kavuştu. 2019'da Kırk Yalan adlı komedi filmini yönetti. Büyük bir kitap koleksiyonunun yanı sıra afiş, teneke oyuncaklar, eski jilet, kibrit, dürbün, resim, tespih, kalem, çakı, kartvizit koleksiyonları vardır. Alkan; kartpostal, tablo, mektup ve telgraf koleksiyonlarını Hatay'da açılan Kurtuluş Müzesi'ne bağışlamıştır.