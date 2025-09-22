Kızılcık Şerbeti Pembe diziden neden ayrıldı? Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu olayı ne?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Feyza Civelek ile arasında yaşandığı iddia edilen olaylar, izleyicilerin gündeminde. Bu gelişmeler sonrası Sibel Taşçıoğlu'nun neden diziyi terk ettiği ve iki oyuncu arasındaki ilişkinin durumu merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİBEL TAŞÇIOĞLU (PEMBE) NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı sonrası spekülasyonlar hız kesmiyor. Yüksek reytingleriyle dikkat çeken dizi, yeni sezona bomba gibi girerken, Taşçıoğlu'nun vedasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Söylentilere göre, Feyza Civelek'in (Nilay) sette bir koltuğa işerken yakalandığı ve suçu Sibel Taşçıoğlu'nun üzerine attığı konuşuluyor. Yaşanan tartışmaların ardından, Pembe karakteri için ölüm sahnesi yazıldığı öne sürülüyor.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Sibel Taşçıoğlu, Türk oyuncudur. Kariyerine tiyatro ile başlayan Taşçıoğlu, televizyon ve sinema projelerinde de rol almıştır. En çok, "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Pembe karakteriyle tanınmaktadır. Doğal oyunculuğu ve güçlü performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine devam eden Sibel Taşçıoğlu, çeşitli dizi ve film projelerinde yer almaktadır.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, Türk oyuncudur. Televizyon dizilerinde ve çeşitli projelerde rol alarak tanınmıştır. Özellikle genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla dikkat çekmektedir. "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Nilay karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Oyunculuk kariyerine hızla devam eden Feyza Civelek, yeteneği ve enerjik duruşuyla öne çıkmaktadır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip iki ailenin yaşamına odaklanıyor. Doğa ile Fatih, bu iki ailenin çocuklarıdır ve Doğa'nın hamile kalması üzerine ani bir kararla yıldırım nikahı kıyılır. Bu evlilik, hem Doğa ve Fatih'in hem de ailelerinin hayatını beklenmedik olaylar ve zorluklarla dolu bir sürece sürükler.