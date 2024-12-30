Kızılcık Şerbeti Nilay ölüyor mu? Nilay Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

Nilay Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki yangın sahnesi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı sahne, izleyicileri "Kızılcık Şerbeti'nde Nilay ölüyor mu?" sorusunun cevabını aramaya yöneltti. Nilay Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLÜYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay'ın bilincini kaybederek ağır yaralılar arasında yer aldığı tahmin ediliyor. İlk ölümün ise Görkem'in babası Resul'e hayat veren Murat Ercanlı olacağı öne sürülüyor. Bu durum, Görkem'in kendi acısına da neden olacağı şeklinde değerlendiriliyor. Birsen Altuntaş, sosyal medya paylaşımında "Görkem'in kötülük ateşi hem kendini hem babasını yakacak. Kötülük eninde sonunda sahibine geri döner." ifadelerini kullandı.

Diğer üç ölümün ise Sönmez Hanım, Nilay'ın annesi Sevtap ve Metehan'ın annesi Leman olabileceği iddia ediliyor. Bu merak uyandıran soruların cevapları, 10 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 28 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.