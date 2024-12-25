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Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrılıyor mu?
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Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği dizinin yeni bölüm fragmanı gündem oldu. Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanacak 82. bölümünde Görkem'in kendi ailesinin bile içerisinde olduğu mekanı yaktığı sahne gündem oldu. Ardından gelen diğer iki fragmanda da 4 kişinin öldüğü sahne şoke etti. Peki, Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİNDEN KİM AYRILIYOR?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 2. fragmanında yeni yıl yemeği esnasında olan patlama? sonrası birkaç kişinin cansız bedeninin ekipler tarafından alındığı gösterildi.

Seyirciler ise son sahne sonrası "Final mi yapıyor, final sahnesi gibi olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

Henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrılıyor mu?

"4 ÖLÜ 4'Ü AĞIR 9 YARALI"

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinin 82. bölüm 2. fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Fragmanda sağlık ekipleri, yaşanan patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Sezon finali havasındaki fragman, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve izleyiciler kimlerin öldüğünü tartışmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrılıyor mu?

KİMLER ÖLDÜ?

Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm fragmanında Sönmez ve Nilay'ın yerde yattığı ve herkesin dumanlar içinde kaldığı sahne dikkat çekti. Yanan mekanda 4 kişinin ölecek olmasının öğrenilmesiyle beraber gündemde yer alan iddialara göre, Sönmez karakterinin ve diziden ayrılacağı öğrenilen Görkem'in ailesinin öleceği belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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