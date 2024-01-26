Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay' karakteri sıkça gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, Türk oyuncu ve modeldir. Feyza Civelek, kariyerine modellik yaparak başlamış ve daha sonra oyunculuk alanında da kendini göstermiştir. Oyunculuk kariyerinde çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle gündeme gelmiştir. Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek annesi kimdir, Feyza neden peruk takıyor? İşte detaylar...

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

Feyza Civelek

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE NİLAY KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteri, Ünal ailesinin en büyük oğlu Mustafa ile evlenerek hayalini kurduğu zenginliğe ulaşmıştır. Olaylara karşı merakı ve dikkati ile tanınan Nilay, sivri dili ve çevresindeki insanları iğnelemeye yönelik tarzıyla dikkat çekmektedir.

FEYZA CİVELEK NEDEN PERUK TAKIYOR?

Civelek, herkesin merak ettiği hastalığının ne olduğunu anlattı. "Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu." dedi.

FEYZA CİVELEK'İN ANNESİ KİMDİR?

Feyza Civelek'in annesi, Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'tir. Başarılı bir senarist olan Melis Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisi dışında Güllerin Savaşı, Yasak Elma, Bir Umut Yeter, Sol Yanım ve Sandık Kokusu dizilerinin de senaristliğini yapmıştır.