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Kızılcık Şerbeti Giray kim, gerçek adı ne? Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında?

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Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti Giray kim, gerçek adı ne soruları gündeme geliyor.Doğa'nın hayatına da yeni giren Giray karakteri seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Giray kim, gerçek adı ne? Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında?

KIZILCIK ŞERBETİ GİRAY KİM?

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bölümde Kıvılcım'ın kızının imam nikahı kıyıp tesettüre girmesinin ardından sinir krizi geçirmesinin yanı sıra Ertuğrul ve Mihri diziye veda edecek. Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem'le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa'nın hayatına da yeni isim giriyor. Boşandıktan sonra kızıyla annesinin evine yerleşen Doğa, yeni bir isimle tanışıyor. Doğa'nın tanıştığı ismi ise başarılı oyuncu Kaan Taşaner oynayacak. Taşaner'in karakterinin adı ise henüz belli değil.

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşaner, 23 Nisan 1979 yılında Antalya'da doğdu. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu. 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu , 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

Tiyatro oyunları

  • 1998 Karanlıkta İlk Işık Kubilay
  • 2000 Asiye Nasıl Kurtulur
  • 2001 Deli Dumrul
  • 2003 Vanya Dayı
  • 2004 Soyut Padişah
  • 2005 Ana Hanım Kız Hanım
  • 2006 Buzlar Çözülmeden
  • 2009 Eros Pansiyon
  • 2012 Babamın Cesetleri
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kızılcık Şerbeti Kaan Taşaner Televizyon Gündem Magazin Haberler

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