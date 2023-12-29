Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 45. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 29 Aralık Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 29 Aralık Show TV Kızılcık Şerbeti 45. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pembe, Doğa'ya Fatih'in onunla asla evlenmeyeceğini söyleyerek gerilimi giderek yükseltirken, Doğa'nın buna karşılık hamleleri çok sert oluyor. Pembe ve Rüzgar'ın anlaşma yapması dikkat çekerken, Ömer ve Ertuğrul, Kıvılcım hakkında konuşuyor.

Ünallar'ın evinde suların durulmadığı tanıtımda Fatih'le yeniden evlenen Doğa, Pembe'ye adeta meydan okurken, Alev'e de artık onun yanında olduğunu söylüyor. Doğa'nın tanıtımda duyulan "Bundan sonra senin yanındayım… Senin soyadın Ünal olana kadar da boşanmaya hiç niyetim yok…" sözleri, yeni bölümde olacaklara dair merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah'ın "Boşanmak istiyorum, Alev Hanım'ı seviyorum!" sözlerinin damga vurduğu tanıtımda Pembe büyük bir yıkım yaşarken, Alev de Rüzgar ile yüzleşiyor. Abdullah ve Alev arasında yaşananlar iki aileyi de derinden sarsarken, Ömer'in riskli ameliyatı gerçekleşiyor. Kıvılcım ve Ertuğrul'un yan yana görüldüğü anlar dikkat çekerken, "Ömer Ünal ameliyattan çıkabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman