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Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta yeni bölümü yayınlanacak mı ve Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti bu hafta 83. bölüm var mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak ve Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorularına yanıt aranıyor. Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü, yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta ekranlarda olmayacak.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 10 Ocak 2025 Cuma akşamı saat 20:00'de SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Sandık Kokusu
  • 09:45 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Başkan
  • 22:15 Başkan
  • 00:30 Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 Üç Gelin Altı Damat
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