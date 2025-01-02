Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak ve Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorularına yanıt aranıyor. Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü, yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta ekranlarda olmayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 10 Ocak 2025 Cuma akşamı saat 20:00'de SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI