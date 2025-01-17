Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 17 Ocak Kızılcık Şerbeti 84. bölüm yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? 17 Ocak Kızılcık Şerbeti dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 84. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 83. Bölümünde; Felaketle sonuçlanan geceden sonra herkes büyük travmatik duygular içindedir. Özellikle Ünallar'ın evine ateş düşmüş, Nilay çok ağır yaralanmıştır. Hastanede yatıyordur, durumu kritiktir. Sevtap'ın acısı o kadar büyüktür ki sırrını daha fazla saklayamaz ve Nilay'ın annesi olduğunu herkese söyler. En az onun kadar acı çeken biri daha vardır, Pembe. Pembe bu durumdan kendisini sorumlu tutmakta, küçük Abdullah dışında hiçbir şeyle ilgilenmemektedir. Mustafa perişandır, en büyük desteği kardeşlerinden görecektir. Ömer, Kıvılcım ve ailesi, herkes Nilay'dan gelecek iyi bir haber beklerken dua edip, bir mucize dilemekten başka yapacak hiçbir şeyleri yoktur.

17 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti