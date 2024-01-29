Kızılcık Şerbeti Azra kim, gerçek adı nedir ve Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Genç oyuncu Sema Öztürk, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Kızılcık Şerbeti Azra kim, gerçek adı nedir? Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ AZRA KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sema Öztürk Kızılcık Şerbeti'nde Azra rolüne hayat verecek. Azra'nın Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği Metehan karakteriyle ilgili olacağı konuşuluyor. Metehan önceki bölümde Mihri'nin (Gizem Yanık) aşk ilanına olumsuz yanıt vermiş, son bölümde de Mihri'nin gösterişli halini görünce iltifat etmişti.

SEMA ÖZTÜRK

SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

Sema Öztürk, 23 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Yasemin rolüyle başladı. Öztürk, Kara Melek, Ayrılsak da Beraberiz, Melekler Adası, Hacı gibi birçok dizide rol aldı.