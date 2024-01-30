Kızılcık Şerbeti Abdullah ayrılıyor mu, neden yok? Kızılcık Şerbeti Apo diziden ayrılacak mı?

Kızılcık Şerbeti Abdullah ayrılıyor mu, neden yok sorularına yanıt aranıyor. Kızılcık Şerbeti Apo diziden ayrılacak mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöen, geçtiğimiz cuma günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kızılcık Şerbeti Abdullah ayrılıyor mu, neden yok? Kızılcık Şerbeti Apo diziden ayrılacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ ABDULLAH NEDEN YOK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 61 yaşındaki usta oyuncu, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yatarak 1,5 saat süren bir operasyon geçirdi. Beynindeki sıvı alınan oyuncu, tedavisinin devam ettirilmesi için yoğun bakıma alındı. Tanrıöğen'in kızı, zor günler geçiren babasını bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Gold Film de oyuncularının bu sürecini de yakından takip ediyor. Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti dizisindeki sahneleri daha önceden çekildiği için bu hafta izleyiciyle buluşacak. Oyuncunun ne zaman taburcu edileceği ve sete ne zaman döneceği henüz bilinmezken dizinin oyuncuları da çekimlerden arta kalan süreyi Tanrıöğen'in yanında geçiriyor.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöen, geçtiğimiz cuma günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beynindeki bir damarda kanama olduğu tespit edilen Tanrıöğen, apar topar başka bir hastaneye kaldıralar ameliyata aldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Tanrıöğen, bir ameliyat daha oldu.