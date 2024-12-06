Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

 Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

 Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili

Nükleer silah kullanımı ile ilgili kritik anlaşmayı imzaladı
Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın merkezinde patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 79. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olduğunu merakla bekliyor. Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in bıçaklanmasından Kıvılcım kendini sorumlu tutuyorken Pembe de bulundukları durumun tüm suçlusunun Arslan ailesinin olduğunu söylüyor. Firaz, Nursema ve İlhami buluşması izleyicilerin dikkatini çekerken Pembe Meri'yi hırsızlıkla suçluyor. Doğa, Görkem'in kendi yaşadıklarını yaşamamasını isterken Fatih Doğa'ya "İstediğin gibi bir hayatımız olacak" sözü veriyor. Tanıtımın finalinde Doğa, Görkem'in doktoruyla olan konuşmasını duyuyor ve neler olacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

6 trilyon fit küplük doğal gaz rezervi bulundu
img

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
img

Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na neden katılmıyor? PSV Twente CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Twente maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Parma CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025? Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü? Yemekteyiz kim kazandı, kim 1.oldu? Yemekteyiz 6 Aralık Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu kimdir? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne? Somer Şef hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Somer Şef MasterChef'i bırakacak mı, MasterChef'ten ayrılıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.