Kızılcık Şerbeti 110. bölüm 2. fragman izle: Kızılcık Şerbeti 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı, nereden, nasıl izlenir?

Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen 110. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni bölüm öncesi yayınlanan tanıtım, dizinin gidişatına dair merak uyandıran sahneleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan fragman, izleyicilere sürpriz gelişmelerin ipuçlarını veriyor. Yeni fragmanı nereden ve nasıl izleyebileceğinizi merak ediyorsanız, detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 110. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

Kızılcık Şerbeti 110. bölüm 2. fragmanı izlemek için tıklayın.

KIZILCIK ŞERBETİ 110. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE

Kızılcık Şerbeti 110. bölüm 1. fragmanı izlemek için tıklayın.

KIZILCIK ŞERBETİ 109. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 109. Bölümünde; Ömer sonunda dayanamamış ve tüm gerçekleri Kıvılcım'a itiraf etmiştir. Artık bu ağır yükü ikisi birlikte taşıyacaktır. Ancak bu yük ilişkilerini kötü etkilemeye başlamıştır bile. Kıvılcım kâbuslar görmeye başlar. Fatih'in çabaları sonucunda Doğa ile ilişkileri biraz da olsa düzelir.

Bu arada Fatih, Asil ile uğraşmaya devam etmektedir. Aralarındaki olayın büyümesi sonucu Asude ve Abdullah devreye girer, bu düşmanlığı yok etmek için bir çözümleri vardır. Kendisini tehdit eden kişinin Mustafa olduğunu düşünen Işıl, ona gözdağı vermek ister.

Ancak kısa bir süre sonra onun olmadığını anlayacaktır. Sevgilisinden ayrılmaya çalışan Firaz, bu işten sıyrılmanın pek de kolay olmayacağını fark eder.

Doğa ve Fatih'in aralarındaki buzlar az da olsa erimişken bu sefer de Çimen yüzünden kavga ederler. Doğa kızını da alıp evi terk eder ancak büyük bir kaza yapar.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kızılcık Şerbeti, yaşam tarzları birbirinden tamamen farklı iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği üzerinden şekillenen olayları konu alıyor. Bu evlilik, iki aile arasındaki kültürel farklılıkları gün yüzüne çıkarırken, sık sık gerginliklere ve duygusal çatışmalara neden oluyor.

Defne'nin Fatih'e yakın davranışları Doğa tarafından yanlış yorumlanırken, Işıl'ın desteğiyle bu durum çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi her iki ailede de büyük sarsıntı yaratır.

Mustafa'nın Nilay'a karşı tutumu tepki çekerken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunların kapısını aralar. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması, aile içi krizleri daha da derinleştirir.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kızılcık Şerbeti, her hafta Cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Gerilim dolu sahneleri, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yeni bölümleriyle sosyal medyada ve reyting listelerinde adından söz ettirmeye devam ediyor.