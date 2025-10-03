Kızılcık Şerbeti 107. bölüm son bölüm tek parça full hd izleme linki var mı?

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. İzleyiciler ise hem önceki bölümlerde yaşanan gelişmeleri hatırlamak hem de yeni bölümü kaçırmadan izlemek için araştırmalar yapıyor. Bu akşam dizinin 107. bölümü ekrana gelecek. Canlı izlemek isteyenler "Kızılcık Şerbeti canlı izle", "Show TV Kızılcık Şerbeti 107. bölüm izle" ve "Kızılcık Şerbeti son bölüm özet" gibi sorgularla bağlantıları arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölümü tek parça ve HD formatında izlenebilecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ BÖLÜM HEYECANI

Yeni bölüm tanıtımında Mustafa'nın hastaneden çıkışı duygusal anlara sahne olurken, aile içindeki huzursuzlukları bitirmek isteyen Abdullah, barış ortamının yeniden sağlanması için çaba gösteriyor. Nilay ise o gece yaşananların perde arkasını çözmeye çalışıyor. Ömer, başını derde sokan arkadaşının oğluna yardım etse de, olayların asıl faili olduğu düşüncesiyle büyük bir vicdan yükü taşıyor. Kıvılcım ise tüm bu gelişmelerden habersiz şekilde eşine destek olmaya devam ediyor. Bu sırada Firaz ile Nursema'nın yakınlaşması dikkat çekiyor. Tanıtımın sonunda Asil'in, Doğa ve Fatih ile çıktığı yemekte yanında getirdiği kız arkadaşı ise herkesi şaşkına çeviriyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin 106. bölümünde Işıl, kendisini tehdit eden kişiyi bulmaya çalışır. Önce Koray'ın hastaneye kaldırıldığı yere gider fakat onun durumunu görünce şüphelerinde haksız olduğunu anlar. Bu kez oklar Mustafa'ya çevrilir. Nursema ile Firaz'ın ilişkisi yoluna girmiştir ve Nursema artık sadece anne olmayı hayal etmektedir. Ancak bilmediği bir gerçek vardır: Firaz'ın gizli bir ilişkisi vardır. Abdullah, Mustafa'yı görmek için hastaneye gider, Nilay ve çocukları da ona eşlik eder. Bu ziyaret baba-oğul arasında hüzünlü anlara sahne olur. Öte yandan Doğa ile Fatih'in evliliği çatırdamaktadır. Doğa boşanma isteğini dile getirir ancak Fatih bu kararı umursamaz. Asil'in düzenlediği tekne partisinde herkes bir araya gelirken, Ömer beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya kalır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.