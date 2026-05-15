Haberler

Kızılay'dan Kurban Bağışında 4 Taksit İmkanı

Kızılay'dan Kurban Bağışında 4 Taksit İmkanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay, 2026 yılı vekâletle kurban kesim kampanyasında operasyonel şeffaflığı ön planda tutuyor. Her yıl milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaşan Kızılay, bu yıl da Türkiye, Gazze ve 30 ülkeye kurban bereketini taşıyor.

Bu yıl yurt içi ve Gazze/Filistin için vekâlet bedeli 17 bin 250 TL olarak açıklanırken, diğer yurt dışı ülkeleri için bu rakam 6 bin 350 TL olarak belirlendi.

Filistin ve Yurt İçi Kurban Bağışları Nerede Kesiliyor, Nasıl Dağıtılıyor ?

Yurt içi ve Gazze/Filistin için bağışlanan kurbanların kesimi Türkiye’de yapılıp, modern kombinalarda işlem gördükten sonra uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürülüyor. Bu zorlu ve maliyetli süreç, kurban etlerinin bozulmadan, hijyenik bir şekilde yıl boyunca Kızılay şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ve aşevlerine ulaştırılmasını sağlarken, yine Gazze’ye de konserve olarak sevk edilmesine olanak tanıyor.

Yurt Dışı Kurban Bağışları Nerede Kesiliyor, Nasıl Dağıtılı yor ?

Yurt dışındaki 30 farklı ülkede gerçekleştirilen kesimlerde ise kurbanlar, konserveleme işlemine tabi tutulmadan taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kredi Kartına 4 Taksit İmkanı

Kızılay bağış sitesi üzerinden anlaşmalı kredi kartlarıyla yapılan kurban bağışları için 2 ila 4 taksit imkanı da sunuluyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi

G.Saraylı futbolculara karşı bu atkıyı açtı, sonrasında olanlara bakın
Galatasaray'dan Avrupa mesajı

Otobüsün üstünde açtıkları bayrak taraftarlarını sevinçten çıldırtır
Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Bayern Münih, kalecileri Neuer ve Ulreich'in sözleşmesini uzattı

İşte yeni sezonda formasını giyeceği takım
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis

İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis