Kızıl Goncalar Zeynep kim, gerçek adı ne? Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş kimdir, kaç yaşında?

Kızıl Goncalar dizisi Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla seyirciler tarafından sevilerek izleniyor. Kızıl Goncalar Zeynep kim, gerçek adı ne? Kızıl Goncalar dizisi Zeynep'i Mina Demirtaş kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu Mina Demirtaş, 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve oyunculuk kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 2021'de "Akif" filmiyle ilk adımlarını atan Demirtaş, ardından 2022'de "Kabahat" filminde başrolü üstlendi. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu, 2023'te "Kızıl Goncalar" dizisinde rol almaya başladı.

Demirtaş'ın rol aldığı projeler arasında "Kızıl Goncalar" (Zeynep Tezel karakteriyle TV Dizisi, 2023), "Beraber" (Azra karakteriyle Sinema Filmi, 2023), "Kabahat" (Reyhan karakteriyle Sinema Filmi, 2022) ve "Akif" (Suad Ersoy karakteriyle TV Dizisi, 2021) yer alıyor. Bu yapımlar, Demirtaş'ın kariyerindeki çeşitliliği ve başarısını göstermektedir.