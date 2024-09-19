KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar yeni sezonda neler olacak, fragman yayınlandı mı? NOW' da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon fragmanı gündeme bomba gibi düştü. İzleyiciler merakla yeni sezonun nasıl başlayacağını ve neler olacağını merak ediyor. İşte Kızıl Goncalar yeni sezon fragmanı ve yeni sezonda bizi neler bekliyor sorusunun cevabı haberimizde…

KIZIL GONCALAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kızıl Goncalar'ın 2. Sezonunda, ilk sezonda yaşanan olayların devamı olarak yeni sürprizler, zenginleşmiş karakter derinlikleri ve merak uyandıran hikaye gelişmeleri izleyicileri bekliyor.

Yayınlanan fragmanında gördüğümüz üzere Zeynep'in annesi Meryem hapishanede bıçaklanıyor. Bunun yanı sıra Zeynep'in evlendiği, Cüneyd'in kendini kaybettiği görüntülere şahit oluyoruz. Ayrıca yapımcı Faruk Turgut'un açıklamasına göre yeni sezonda Meryem ve Levent'in iyice yakınlaştığını göreceğiz.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızıl Goncalar 30 Eylül Pazartesi yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşuyor.