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KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman?
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Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezonda neler olacak? Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar gündemde merak edilen dizilerden biri. Genellikle dizilerin yeni sezonu Eylül ayında başlıyor. Peki Kızıl Goncalar yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar yeni sezonda neler olacak, fragman yayınlandı mı? NOW' da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon fragmanı gündeme bomba gibi düştü. İzleyiciler merakla yeni sezonun nasıl başlayacağını ve neler olacağını merak ediyor. İşte Kızıl Goncalar yeni sezon fragmanı ve yeni sezonda bizi neler bekliyor sorusunun cevabı haberimizde…

KIZIL GONCALAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kızıl Goncalar'ın 2. Sezonunda, ilk sezonda yaşanan olayların devamı olarak yeni sürprizler, zenginleşmiş karakter derinlikleri ve merak uyandıran hikaye gelişmeleri izleyicileri bekliyor.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

Yayınlanan fragmanında gördüğümüz üzere Zeynep'in annesi Meryem hapishanede bıçaklanıyor. Bunun yanı sıra Zeynep'in evlendiği, Cüneyd'in kendini kaybettiği görüntülere şahit oluyoruz. Ayrıca yapımcı Faruk Turgut'un açıklamasına göre yeni sezonda Meryem ve Levent'in iyice yakınlaştığını göreceğiz.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızıl Goncalar 30 Eylül Pazartesi yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşuyor.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

Betül Cirit
Betül Cirit
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