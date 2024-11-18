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Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
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Kızıl Goncalar Üstad kim? NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediliyor. Murat Divitçioğlu, Kızıl Goncalar dizisinde "Üstad" karakterini oynayacak. Peki, Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Kızıl Goncalar Üstad kimdir, gerçek adı ne ve Murat Divitçioğlu hangi dizilerde oynadı soruları merak ediliyor. NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her Pazartesi seyircisi ile buluşuyor. Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

KIZIL GONCALAR ÜSTAD KİM?

Ekranların en çok konuşulan dizilerinden 'Kızıl Goncalar' ikinci sezonunda da izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. Dizinin 27'nci bölümünde 'Üstad' karakteri kadroya dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni karaktere karaktere ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu hayat verecek.

Diziye son olarak 'Çağla' rolüyle oyuncu Pelin Ermiş katılmıştı. Çağla'nın Duygu Sarışın'ın canlandırdığı 'Hande' karakteriyle yollarının kesişeceği gündeme gelmişti.

Divitçioğlu'nun rol alacağı 'Üstad' karakteri ise Çağla'nın eşi olacak.

Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

MURAT DİVİTÇİOĞLU KİMDİR?

Türk dizi ve sinema dünyasında kendine önemli bir yer edinen Murat Divitçioğlu, 29 Aralık 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atan Divitçioğlu, zamanla dizi ve sinema projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Televizyon dünyasında büyük çıkışını, "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı "Gökhan Çetin" karakteriyle gerçekleştirmiştir. Bu dizi, onun oyunculuk yeteneğini daha geniş kitlelere tanıtmıştır. Kariyerinde "Kasaba Doktoru" gibi dikkat çeken projelerde de yer alan Divitçioğlu, aynı zamanda pek çok sinema filminde de rol almıştır.

Diziler:

Kardeşlerim (2023-2024)

Kasaba Doktoru (2022)

Nizama Adanmış Ruhlar (2013-2015)

Filmler:

Karadır Kaşların (2008)

Töre Beni Taşlara Vurun (2008)

Memleket Hikayeleri - Yine Bana Kalasın (2007)

Ağgül (2006)

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