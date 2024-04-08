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Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Kızıl Goncalar bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar bu akşam yayın akışında yer almıyor. "Bu akşam Kızıl Goncalar neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna cevap arıyorlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Bir yandan babası Suavi'yle yüzleşir bir yandan kızı Mira'nın sürprizleriyle boğuşur. Kararını hayata geçirebilmek için Levent'in imzasına ihtiyaç duyan Suavi'nin ise yeni bir planı vardır.

Sadi gözüne giren Affan ile Feyza ve Affan'ın nişan merasimi yapılırken öte tarafta Hasna ve Müyesser Cüneyd'i etkisi altına aldığını ve her şeyin sorumlusu olduğuna inandıkları Zeynep için yeni bir tuzak hazırlar. Cüneyd Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken bir büyük şüphe de Nadire'nin doldurduğu Naim'in aklına düşer. Bu şüphe Meryem'in en büyük korkusuyla yüzleşmesine sebep olacaktır.

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Bayram haftası nedeniyle diziye 1 hafta ara verildi. Dizinin 14. bölümü 15 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Osman Demir
Osman Demir
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