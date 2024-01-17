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Kızıl Goncalar Naim kimdir? Kızıl Goncalar Naim Tezel gerçekte kim, kim oynuyor?

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Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar bu hafta yeni ile ekranlara geliyor. İzleyiciler ise dizinin karakterlerini merak etti. Peki, Kızıl Goncalar Naim Tezel kimdir? Kızıl Goncalar Naim Tezel gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Naim Tezel kimdir? Kızıl Goncalar Naim Tezel gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR NAİM TEZEL KİMDİR?
Naim Tezel
MERT TURAK

Meryem'in kocası, Zeynep'in babasıdır. Hiçbir zaman gerçek bir işi olmamış, liyakat istemeyen geçici işlerde çalışmış, Meryem gibi bir güzelliğin de kıymetini bilememiş, hep küçük hesapların peşinde, geçmişte işlediği günahları ile hesaplaşmaya çalışan bir adamdır.

Osman Demir
Osman Demir
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