Kızıl Goncalar hangi kanalda? Sorusu, özellikle gündeme gelen haberler nedeniyle devam edip, etmeyeceğini merak etmekte olan izleyiciler tarafından Bu hafta Kızıl Goncalar var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Soruları araştırılıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her Pazartesi saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Kızıl Goncalar hangi kanalda? Kızıl Goncalar dizisi nerede yayınlanıyor?

KIZIL GONCALAR HANGİ KANALDA?

Kızıl Goncalar her pazartesi saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi daha ekrana gelmeden tepkilerin hedefi oldu. RTÜK'ün idare para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği dizinin çekim izinleri de iptal edildi. Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

KIZIL GONCALAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepki çektiği için RTÜK'ten ceza alan ve çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi, Fatih'teki çekim mekanını Beykoz'daki bir platoya taşıdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmişti. Dizinin Fatih'teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacağı öğrenildi.