Kızıl Goncalar Hande kimdir? Kızıl Goncalar Hande Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Hande Alkanlı kimdir? Kızıl Goncalar Hande Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR HANDE ALKANLI KİMDİR?

Hande Alkanlı

(DUYGU SARIŞIN)

Levent'in kız kardeşi, Suavi'nin kızıdır. Genç, babadan yana sorunlu ama tutkulu bir gazetecidir. Liberal görüşe bağlanmış, bu uğurda babasıyla ilişkisinin zedelenmesini göze almış, abisinin görüşlerine mesafeli ama yaptıklarına saygılı, insan ilişkileri kuvvetli bir gazetecidir Hande. Meryem ve Zeynep ona, çok merak ettiği yeni bir dünyanın kapısını açacaktır.