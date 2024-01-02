Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor?

Kızıl Goncalar nerede çekiliyor? Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi daha ekrana gelmeden tepkilerin hedefi oldu. RTÜK'ün idare para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği dizinin çekim izinleri de iptal edildi. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepki çektiği için RTÜK'ten ceza alan ve çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi, Fatih'teki çekim mekanını Beykoz'daki bir platoya taşıdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmişti. Dizinin Fatih'teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacağı öğrenildi. Çekimleri yılbaşı tatili hariç tün hızıyla süren dizinin 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, geçtiğimiz günlerde Darülaceze'nin çekim iznini iptal etmesine sitem ederek "Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana ayda 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim. Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederiz de, bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu" demişti.