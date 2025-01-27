Kızıl Goncalar CANLI izle! 27 Ocak NOW TV Kızıl Goncalar 35. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar 35. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2025tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 35. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in önderliğinde toplanan Ulular, Sadi ve Cüneyd'in karşı karşıya geldiği bir mücadelenin fitilini ateşler. Aziz, her iki tarafın da tekkenin hayrına olan çabalarını değerlendireceğini söylerken, Sadi, Aziz'e yaklaşmanın yollarını aramaya başlar. Cüneyd ise onları Zeynep'in çağırdığını anlamıştır.

Öte yandan Levent ve Meryem, Suavi'nin yaşadığı sağlık kriziyle sarsılır. Suavi'nin rahatsızlığı aile içindeki geçmiş hesaplaşmaları yeniden alevlendirirken Levent'in içindeki bastırılmış öfkeyi açığa çıkarır. Meryem, onu anlamaya çalışırken çaresiz Levent, ilk kez kendisini açık bir şekilde Meryem'e bırakır. Ancak Naim, Cüneyd'e ve kadınlara yardım etmenin bir yolunu arayan Meryem'i rahat bırakmayacaktır. Cüneyd ve Sadi arasındaki savaşta kozlarını doğru oynayarak Meryem'i kazanacağına inanır. Hayal kırıklığına uğradığında ise öfkesi görülmemiş kadar büyük olacaktır.

Cüneyd, Zeynep'in hamlesiyle zaman kazandığını anlamış ve Zeynep'i kırdığının farkındadır. Ancak ikisinin de birbirine duyduğu inanç değişmemiştir. Zeynep ve Cüneyd düşmanlarını afallatmak için harekete geçer ve Uluları ikna etmek için kolları sıvarlar. Bu yolda Cüneyd ve kadınların arkasında durmaya kararlı olan Meryem birlikte hareket ederler. Ancak bu sırada Aziz, Zeynep'in Cüneyd üzerindeki etkisini fark etmiş ve Zeynep'ten kurtulmaya karar vermiştir. Şirin'in bu uğurdaki hamlesi ise kontrolden çıkacak ve Zeynep dahil herkesi ateşe atacak bir felakete dönüşecektir.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

İzlemek için tıklayınız .