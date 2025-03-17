Kızıl Goncalar CANLI izle! 17 Mart 2025! NOW TV Kızıl Goncalar 42. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar 42. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 42. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in ortadan kalkması herkesi rahatlatsa da Cüneyd sorunun içeride, yolun kendisinde olduğuna inanmaktadır. Cüneyd tarikatı lağvetmeye karar verir. Ancak Sadi Hüdayi, Cüneyd'i durdurmaya kararlıdır.

Öte tarafta Meryem'in geçmişten gelen yaraları tekrar açılır. Bu hem Levent hem de Naim'le ilişkisini etkileyecektir. Tekkedeki kadınların tavrı da onu terapiye devam etme konusunda şüpheye düşürür. Ancak Zeynep, zorbalığa uğrayan Meryem'e destek olurken, tarikatın hanımlarını terapi fikrine ısındırmaya karar verir. Tüm Fanilerin tarikatın sona ermesi fikriyle sarsıldığı bir anda bile olsa, Hasna ile Müyesser bu fikre şüpheyle yaklaşacaktır.

Aziz'in geride bıraktığı düşünülen bir dosya ise tarikatı daha da büyük bir ateşin içine atınca, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki fikir ayrılığı derinleşir. Hem Levent'in hem Meclis-i Meşayih'in hem de medyanın dahil olacağı bu mücadelede, Sadi Hüdayi Faniler tekkesini hayatta tutmak, Cüneyd de Sadi'ye gerçeği en acı şekliyle göstermek için her şeyi göze alacaktır. Ancak Cüneyd'in son hamlesi, eşi benzeri görülmemiş bir kıyamet koparacaktır.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.