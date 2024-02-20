KIZIL GONCALAR 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızıl Goncalar'da bu akşam neler olacak?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümünden bu yana dikkat çekiyor. Konu içeriği bakımından diğerlerinden ayrışan Kızıl Goncalar hem tartışılıyor hem de merakla izleniyor. Her pazartesi akşamı 20.00'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı ise merak ediliyor. Kızıl Goncalar 8. bölümde ne olacak? Kızıl Goncalar 8. bölüm fragman izle! İşte detaylar...

KIZIL GONCALAR KONUSU NE?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz

KIZIL GONCALAR 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE