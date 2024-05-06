Kızıl Goncalar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Mayıs Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Mayıs Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, geçici olarak Levent'lere teslim edilirken öfkeli Naim kızını geri almanın yollarını aramaya başlar ancak hıncını da Meryem'den çıkarmayı ihmal etmez. Öte yandan Zeynep'le konuştuktan sonra amcasına biat etmemeye karar veren Cüneyd ya üç fasıldan oluşan mücadeleyi kazanmak ya da hücreye cezasına razı gelmek zorundadır lakin Zeynep'in başına gelen bir felaket onu hayati bir tercih yapmaya zorlar.

Levent ve Meryem ise Gülayşe'nin ölümünde ucu dergaha uzanan önemli bir ipucuna daha ulaşır. Bir şüphenin peşine düşen yakalayan yalnız onlar değildir; Arif de Affan'ın sırrını açığa çıkarmaya karar vermiştir. Sadi Hüdayi, Hasna, Müyesser ve Affan ise vakt-ı muarazadan galip çıkmak için bir plan yaparlar.

Zeynep, Meryem ve Birgül'ün kızları okutma macerası büyük bir darbe alırken Zeynep mahkemede hangi evde yaşayacağına dair kararını açıklamak üzeredir. Ancak Alkanlı ailesini Mira üzerinden köşeye sıkıştıran Naim'in pes etmeye niyeti yoktur.

KIZIL GONCALAR 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.