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Kıyma 4. Sezon 2. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Kıyma dizisi nerede yayınlanıyor, konusu ne?

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Kıyma 4. Sezon 2. Bölüm ne zaman? Kıyma dizisi nerede yayınlanıyor, konusu ne? Popüler dizi Kıyma'nın 4. sezon 2. bölüm yayın tarihi ve konusu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin nerede yayınlandığı da sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kıyma, Sıfır Bir ve Sokağın Çocukları dizilerinin yaratıcıları tarafından hazırlanan, ismini Adana'da kebap yerine kullanılan yerel ifadeden alan "Kıyma", bir yandan mahalle kültürünü ve sokak dilini izleyiciye aktaran, bir yandan da büyük şehirde barınma çabasını anlatan Türk yapımı aksiyon, polisiye, suç ve macera türündeki internet dizisidir. Peki, Kıyma 4. Sezon 2. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Kıyma dizisi nerede yayınlanıyor, konusu ne?

KIYMA 4. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kıyma, yeni sezonun ikinci bölümüyle 25 Temmuz Perşembe 19.00'da BluTV'de yayınlandı.

KIYMA DİZİSİNİN KONUSU NE?

İlk bölümü 24 Mayıs 2022'de yayınlanan dizi, son olarak 3 Ağustos 2023'te yayınlanan 21. bölümü ile sezon finali yapmıştır.

Kıyma 4. Sezon 2. Bölüm ne zaman? Kıyma dizisi nerede yayınlanıyor, konusu ne?

OYUNCU KADROSU

  • Salih İnci - Ömer
  • İrfan Ballı - Tufan
  • Cengizhan Yurdutek - Poyraz
  • Emrullah Sürmeli - Baran
  • Ömer Varol - Kado
  • Mustafa Yılmaz - Reşat
  • Murat Kurt - Vezir
  • Ulaş Ünal - Yiğit
  • Abdullah Kayabaş - Aslan
  • Baran Sancak

Kıyma 4. Sezon 2. Bölüm ne zaman? Kıyma dizisi nerede yayınlanıyor, konusu ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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