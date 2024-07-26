Kıyma, Sıfır Bir ve Sokağın Çocukları dizilerinin yaratıcıları tarafından hazırlanan, ismini Adana'da kebap yerine kullanılan yerel ifadeden alan "Kıyma", bir yandan mahalle kültürünü ve sokak dilini izleyiciye aktaran, bir yandan da büyük şehirde barınma çabasını anlatan Türk yapımı aksiyon, polisiye, suç ve macera türündeki internet dizisidir. Peki, Kıyma 4. Sezon 2. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Kıyma dizisi nerede yayınlanıyor, konusu ne?

KIYMA 4. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kıyma, yeni sezonun ikinci bölümüyle 25 Temmuz Perşembe 19.00'da BluTV'de yayınlandı.

KIYMA DİZİSİNİN KONUSU NE?

İlk bölümü 24 Mayıs 2022'de yayınlanan dizi, son olarak 3 Ağustos 2023'te yayınlanan 21. bölümü ile sezon finali yapmıştır.

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