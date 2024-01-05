Kıvanç Beril Talu kimdir? Kıvanç Talu ve Beril Talu kim, ne yaptılar, ne ile suçlanıyorlar?

Kıvanç Beril Talu kimdir? Magazin gündeminin öne çıkan isimleri Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir merak ediliyor. Peki Kıvanç Talu kimdir? Kıvanç Talu hakkında kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edilmekte. Ayrıca Beril Talu hakkında Beril Talu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne araştırılıyor. İşte gündemde yer alan Kıvanç Beril Talu çifti kimdir? Yanıtı haberimizde...

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında tasarım direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

KIVANÇ TALU VE BERİL TALU TUTUKLANDI MI?

Reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandıran sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu tutuklandı. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen çift, dün Gürcistan'dan dönerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

KIVANÇ TALU VE BERİL TALU NEDEN TUTUKLANDI?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 150 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürülmüştü. Hesaplarını kapatan çiftten günlerce haber alınamayınca mağdurlar harekete geçmişti.

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edilmişti. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasındaydı. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenilmişti.